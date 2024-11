Fra vekst til fall for Stavanger-selskap

– Resultatet til Seabrokers Gruppen for 2023 er preget av nedgang i omsetning og resultat for vår fundamenteringsvirksomhet samt nedskrivninger av Skagen Ship Consulting. Vår tradisjonelle meglervirksomhet hadde et veldig godt år i 2023, det samme gjelder for eiendom og eiendomsdrift, sier konserndirektør og én av eierne i Stavanger-selskapet Seabrokers Group, Frode R. Albretsen til Finansavisen.

Seabrokers Group (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 1.015,6 1.122,9 Driftsresultat 39,9 123,8 Resultat før skatt −49,4 93,9 Resultat etter skatt −38,4 79,5



Det familieeide selskapet ble etablert i av faren Ragnvald Albretsen i 1982. Den gang var det et rent skipsmeglingsfirma, men i etterkant har virksomheten økt til også å inneholde eiendom, fundamentering, geoenergi, havnekraner og tungløftmaskin, havovervåking og transport.

Markedet snudde

Og fundamenteringsvirksomheten står for mesteparten av omsetningsfallet i konsernet.

Mens det i 2022 datterselskapet Seabrokers Fundamentering omsatte for 544 millioner, hadde det i fjor dalt til 382 millioner. Resultatet falt fra et overskudd å 21 millioner i 2022 til et minus på 13 millioner i fjor.

Selskapet har hatt store oppdrag på det nye universitetsbygget på Blindern i Oslo.

I årsrapporten for Seabrokers Fundamentering skriver styret at omsetningsfallet «i stor grad skyldes at markedet for selskapets tjenester satte på bremsen grunnet makroøkonomiske forhold som renter og valuta. Selskapet har likevel lykkes i sin markedsstrategi og har en solid ordrereserve å levere utover høsten og kommende år».

Store på eiendom

Den største delen verdimessig er eiendomsselskapet, Seabrokers Eiendom II.

Selskapet har en eiendomsportefølje på 240.000 kvadratmeter konsentrert på industriområdet Forus mellom Stavanger og Sandnes.

Forus er et område som er veldig knyttet opp mot oljenæringen. I dag er ledigheten i kontormarkedet på Forus på 7,4 prosent, den store spenningen i området er hva Equinor velger å gjøre. Vil selskapet beholde hovedkontoret i dagens lokaler når leiekontrakten løper ut i 2030, eller vil de flytte på seg? Equinors arealbruk tilsvarer 12,5 prosent av det samlede kontorarealet på Forus i dag.

Seabrokers hadde i 2023 leieinntekter på 223 millioner, og vil i år ligge 9 millioner høyere.

Familieeid

Selskapet eies med nær like deler av grunnlegger og konsernsjef Ragnvald Albretsen, Frode R. Albretsen og hans to søstre, mens far har stemmeovervekt med sine A-aksjer.