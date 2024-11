Med seg fikk Halgrim Thon eiendommer for et par hundre millioner, i stedet for hele arven, som den gang lå på rundt 7 milliarder.

Les også Støre: – En epoke er over Olav Thon var en enestående forretningsmann som skapte næring og arbeidsplasser både i og utenfor Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Drives videre i Thons ånd

10. desember 2013 offentliggjorde Olav Thon at han ville overføre det aller meste av sin formue, 25 milliarder, til en stiftelse i sitt navn, Stiftelsen Olav Thon.

Den skulle drives videre i hans ånd, og gi årlige donasjoner til medisinsk forskning, spesielt innen hjerneforskning.

SPREK: Eiendomskongen Olav Thon. Foto: Siv Dolmen

«Det er viktig for meg at Olav Thon Gruppen forvaltes best mulig i framtiden, slik at virksomheten gir sikre arbeidsplasser for alle ansatte, og samtidig kan virke for de allmennyttige formål som jeg ønsker å støtte og for samfunnet for øvrig», heter det på stiftelsens hjemmeside.

Her står det at det kan deles ut inntil 100 millioner i året.

Noen mente at han gjorde det for å spare formuesskatt, som beløp seg til mer enn 100 millioner årlig, og samtidig beholde kontrollen over selskapet også etter sin død, mens andre igjen bejublet at han ga bort alt han eide.

Les også Listhaug kondolerer: – En jordnær og jovial person – På vegne av hele Fremskrittspartiet vil jeg kondolere til venner og familie, sier partileder Sylvi Listhaugs og beskriver Olav Thon som jordnær og jovial.

Friluftsmann

Han ga i mange år store midler til Den Norske Turistforening (DNT), som sto hans friluftshjerte nær. Mange DNT-hytter er bygget på midler fra Thon.

Thon uttalte i et intervju med Nettavisen i 2021 at han planla å feire 100-årsdagen med å sykle fra Trondheim til Oslo. Sykdommen artrose, slitesjegikt i knærne, gjorde at kroppen på ingen måte ville holde en slik tur, og i stedet feiret han med sin kone Sissel Berdal Haga (84), som han giftet seg med da han var 95 år, og nære venner på Hotel Bristol i Oslo sentrum.

Dette eide han selvsagt selv, og han bodde der de siste årene for å ha mer bekvemme og enkle omgivelser fremfor huset i Hole kommune.

Thon har fortalt at han årlig ble kontaktet av rådmannen i kommunen for å høre hvor mye formuesskatt Thon så for seg å betale, slik at kommunen kunne sette budsjettet ut fra det.

Les også Turistforeningen om Thon: – Enormt takknemlige Den Norske Turistforening (DNT) takker Olav Thon for hans store engasjement for friluftslivet.

Thon var sterkt i mot det høye skattetrykket i Norge, og ikke minst offentlige etaters inngripen mot næringsvirksomhet, og han lå nærmest kontinuerlig i krangel med Plan- og bygningsetaten i Oslo, som vanligvis ikke mente det samme som ham om nye prosjekter eller ombygginger.