– Det er veldig vemodig å se en slik stjerne slukne, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes (70), kjent som en av eiendomsbransjens mektigste.

Etter en svært lang og suksessfull karriere har Olav Thon gått bort, 101 år gammel. Ringnes og Thon har kjent hverandre siden Ringnes kom inn i eiendomsbransjen på 80-tallet.

– Han var eiendomsbransjens absolutte ener, og på en måte kan man nesten si at han fant opp den nåværende bransjen.

Han påpeker at Thon har betydd svært mye for norsk næringsliv.

– Det er veldig, veldig vemodig, men han har tross alt levd et langt og rikt liv, det må man ikke glemme, sier Ringnes.

Til tross for at de var konkurrenter i en tøff bransje og ofte havnet i konflikt, ble Ringnes og Thon aldri bitre rivaler.

– Han var alltid en som søkte etter løsninger, så han tenderte å si til meg: «Du forstår at det var ubeleilig for meg at du gjorde som du gjorde, men du var vel ute og så etter løsninger - så da får vi legge det bak oss og heller løse problemene.»

– Han var veldig løsningsorientert.