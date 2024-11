Sier ja til 220 nye Tollefsen-hytter

Ivar Tollefsens Fredensborg Fritid skal bygge 220 nye hytter og 160 båtplasser i et gammelt steinbrudd på Litangen i sommerbyen Kragerø.

Kommunestyret har godkjent bygging, og torsdag stemte et tydelig flertall i kommunestyret i Kragerø ja til den planlagte hyttebyen, skriver NRK.

STORE PLANER: Litangen Kragerø med badeplasser og lagune. Foto: Fredensborg Fritid

Det er også planlagt badeplasser, friluftsområder, en lagune, en ny fergekai, næringslokaler og underjordiske parkeringsplasser. Fredensborg eier fra før store deler av skjærgården. Blant annet hotellet Kragerø Resort og Sjursholmen, som er registrert som en fritidseiendom og består av en privat øy med flere tilhørende holmer.

Økonomiske gevinster

Konstituert kommunedirektør Marianne Stærk Gurrich anbefalte å gi klarsignal til prosjektet.

«Kommunedirektøren vurderer at planforslaget er godt planlagt, med grundige konsekvensutredninger som ivaretar både landskap, friluftsliv og naturmangfold i sjø og på land», heter det i sluttbehandlingen.

«Planen vi gi kommunen økonomisk og miljømessig gevinster gjennom økte tilrettelegging for turister, flere inntekter til eiendomsskatt, reparasjon av grå flater og tilgjengeliggjøring av friluftslivsmuligheter fra tidligere masseutvinning. Planforslaget vil også bidra til å reparere det marine livet i Kilsfjorden, samt ta vare på eksisterende natur».

Ordfører imot

På høring kom det 56 uttalelser til planen. Det ble utrykket bekymring rundt hvilke påvirkninger planforslaget ville ha på trafikk i sjø og land, vann- og avløpskapasitet, naturmangfold og friluftsliv.

Ordfører Charlotte Therkelsen (R) var imot prosjektet.

– Jeg har vært tydelig på at jeg ikke synes dette er noen god idé, med tanke på totalbelastningen i skjærgården og i det aktuelle området. Så er kommunestyret av en annen oppfatning. Det tar jeg til etterretning, sier Therkelsen etter avstemmingen, ifølge NRK.

Thorleif Fluer Vikre fra FrP mener forslaget er veldig godt.

– Hyttene er en enorm inntektskilde for oss, ikke minst med tanke på arbeidsplasser. Dette er ordentlig god butikk for Kragerø kommune. Litangen er et nasjonalt eksempel på fantastisk god etterbruk, sier han.