– QB Gallery fyller ti år og feirer med en gruppeutstilling med 38 av de kunstnerne som har vært vist gjennom disse årene, forteller kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Mikaela Bruhn Aschim har gjort en flott jobb med galleriet og fortjener oppmerksomhet og støtte. Adressen er Gabelsgate 43 på hjørnet av Bygdøy allé, sier hun.

Bildet over i saken er et verk av Love Terins. Hun ble tidlig kjøpt inn av investor og samler Christen Sveaas. De andre kunstnerne som vises i utstillingen som har fått navnet "The Present" er: Endre Aalrust, Audun Alvestad, Kristin Austreid, Yngve Benum, Fredrik Berberg, Ole Martin Lund Bø, Tor Erik Bøe, Bjørn Båsen, Ditte Ejlerskov, Liv Tandrevold Eriksen, Hanne Friis, Espen Gleditsch, Sverre Gullesen, Ellen Grieg, Hanna Hansdotter, Sebastian Helling, Marianne Heske, Hilde Honerud, Nellie Jonsson, Thomas Kvam, Linda Lerseth, Josefine Lyche, Peter Mohall, Lars Morell, Geir Moseid, Irene Nordli, Tonje Plur, Aksel Ree, Andrea Scholze, Marthe Elise Stramrud, Erika Stöckel, Jon Benjamin Tallerås,Gerd Tinglum, Christian Tunge, Sandra Vaka, Kjell Varvin og Magnus Vatvedt.