– Vi har bare seks år igjen til 2030. Det er veldig kort tid, sier Yara-sjefen til NTB.

– Nå må vi gjøre mye på én gang. Vi ligger bak skjema når det gjelder Parisavtalen. Og når man kommer på etterskudd, er det ikke bare å hente seg inn igjen. Derfor er det viktig å få opp farten når det gjelder klimatiltak, sier Holsether.

Fra mål til tiltak

De siste årene har EU pøst ut nytt, grønt regelverk og ambisiøse mål i sin «Klar for 55»-pakke, som skal sikre 55 prosent kutt i utslippene innen 2030.

Det som trengs nå, er at EU iverksetter tiltak som gjør det mulig å nå målene, mener Holsether. Denne uka var han i Brussel for å presentere et sett med anbefalinger. Yara-sjefens viktigste budskap til EUs beslutningsorganer er dette: Nå må det gires om. Turtallet må opp.

– EU må legge mer penger på bordet til grønn politikk de neste årene og samtidig legge til rette for forutsigbare rammevilkår for næringslivet, framholder han.

– Det viktigste er at man har et stabilt rammeverk som både er enkelt og forståelig og som har raske beslutningslinjer. Og vi må gjøre to ting på én gang: Vi må levere på klima, og vi må sikre viktig europeisk industri og arbeidsplasser. Dette er under press, sier han.

Valg kan bli avgjørende

Samtidig kan valget på nytt EU-parlament i juni bli avgjørende, mener Holsether.

– En ny EU-kommisjon og medlemmer av parlamentet skal sette dagsordenen for de neste fem årene. Nå må EU bevege seg fra ambisjon til aksjon for å få fart i den grønne omstillingen, sier han.

I valget ligger imidlertid ytre høyre-krefter an til å kunne gjøre det riktig bra. Dermed kan mørkeblå klima- og EU-skeptikere komme til å prege unionens politikk de neste fem årene.

Taper overfor USA

Den siste store loven i EUs grønne pakke, Net-Zero Industry Act (NZIA), er nå inne i sluttspurten. Den skal bidra til utviklingen av nullutslippsteknologier og grønn industri i Europa, gjennom blant annet forenklede godkjenningsprosesser og klare anbudskrav.

NZIA er også EUs motsvar til USAs krisepakke Inflation Reduction Act (IRA), som gir rause tilskudd til miljøvennlig industri.