Gir minst 35 mrd. til havvind

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kommet til enighet i budsjettforhandlingene for 2024. Det fremkommer etter avtalen ble framlagt på Stortinget klokken 11.30.

Partiene er blant annet enige om å bevilge minst 35 milliarder kroner til havvind. Det er imidlertid uklart når pengene vil komme.

Stortinget skal be regjeringen om å utlyse arealer til havvind i 2025 som gir rom for minst 5-10 terrawattimer (TWh) ny produksjon. Pengene skal bidra vesentlig til utviklingen av flytende havvind, elektrifisering av petroleumsinstallasjoner og ivareta kraftbalansen på fastlandet.

– Det er et krafttak for utlysning av havvind, som skal gjøre det mulig å få mer kraft inn til Norge, men også gjøre det mulig å elektrifisere installasjonene våre ut på sokkelen, oljeplattformene, så utslippene går ned, uten at det går ut over kraftbalansen på land, sier Støre til NRK, og fortsetter:

– Det er et mål vi har delt, og som vi nå får til gjennom utlysninger av havvindprosjekter til neste år, sier han.

Stortinget skal vedta det reviderte budsjettet kommende fredag, som er siste dag før sommerferien.