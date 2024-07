Kina har i økende grad begynt å kreve «lojalitetshandlinger» fra studenter og yngre kinesere som arbeider i USA, ifølge Financial Times. Kravene om handlinger av lojalitet gjør at de noen ganger havner i problemer med lokale lover og immigrasjonskrav, dette i en tid hvor den kinesiske stat søker mer kontroll over diasporaen i lys av de økte geopolitiske spenninger mellom de to landene.

Kravene skal i størst grad bli pålagt kinesere som meldte seg inn i det kinesiske kommunistpartiet i ung alder som student eller før de dro ut for å arbeide. Mange kinesere melder seg inn i partiet før de reiser til utlandet med håp om bedre karrieremuligheter når de returnerer til Kina.

Ifølge Financial Times er det minst 10.000 medlemmer av partiet som studerer eller arbeider i USA - selv om dette er en liten del av den kinesiske diasporaen på rundt 5,4 millioner. Mange av disse jobber i ledene roller på universiteter eller store teknologiselskaper.

Ønsker å opprettholde medlemskap

I intervjuer fortalte kinesiske studentpartimedlemmer i New York, Boston, California og Washington til FT at de fulgte forespørslene fra Kina, da de var ivrige etter å opprettholde medlemskapet som de så på som en ressurs for deres karriereutvikling.

Direktivene fra den kinesiske stat inneholder blant annet at de skal møte til webinarer hvor de skal trene på å promotere Kina foran amerikanske kolleger, betale medlemskap til kommunistpartiet, studere politisk materiale og ha oppfølgingssamtaler med partifunksjonærer som skal sikre deres lojalitet, ifølge intervjuer avisen har gjort.

De kinesiske direktivene har blitt implementer over hele verden, men de skaper spesielt bekymring i USA ved økende frykt for kinesiske intensjoner om blant annet spionasje.

«Medlemmer av kommunistpartiet må ifølge partiets doktrine følge ordre fra sentralmyndighetene,» sa Neil Thomas, stipendiat ved Asia Society Policy Institute til avisen. «Men de kan være forhindret av amerikanske lover fra å følge disse ordrene.»

Det er ikke ulovlig for Kinesiske immigranter å være medlem av det kinesiske kommunistpartiet, men ifølge amerikanske immigrasjonsmyndigheter er enhver som «har vært medlem av eller tilknyttet kommunistpartiet eller noe annet totalitært parti eller underavdeling eller tilknytning derav» ikke kvalifisert for et grønt kort. Antallet godkjenninger av grøntkort for kinesiske søkere har falt dramatisk de siste årene, ned 17 prosent siden 2016.