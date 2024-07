Ulikt skattetrykk for to lokale møbelfabrikker

For familieeide bedrifter som Slettvoll Møbler, som har skapt betydelige overskudd over tid, er det spesielt belastende å måtte prioritere skattebetalinger over investeringer i vekst og utvikling.

Rapporter fra Statistisk sentralbyrå viser at formuesskatten ikke bare rammer de ultra-rike, men også bredere, inkludert eldre, kvinner, familievirksomheter, og SMB-bedrifter. Det gir utenlandske eiere en konkurransefordel. Diskusjonen om formuesskatten må baseres på riktig grunnlag og sammenligne like forhold, ellers blir debatten skjev og misvisende.

Slettvoll Møbler opplevde en perfekt storm av økte kostnader og lavere salg, forverret av en svak krone. De fikk reforhandlet leieavtaler og redusert antall årsverk, men formuesskatten legger ytterligere press. Dette resulterer i færre årsverk, noe som igjen betyr mindre arbeidsgiveravgift og personbeskatning, og hemmer innovasjon og vekst.

Regjeringen må rette søkelyset fra tapte skatteinntekter til vekstpotensialet som vil oppstå gjennom reinvesteringer. Økte investeringer fører til flere arbeidsplasser, som igjen gir økte inntekter gjennom arbeidsgiveravgift, personbeskatning og økt kjøp av varer og tjenester. Altså økt aktivitet og vekst!

Får utenlandske eiere i dag et konkurransefortrinn versus norske eiere? Svaret er et klart og rungende ja. Eksemplene med Slettvoll og Ekornes viser tydelig at utenlandske eiere har en betydelig fordel. Derfor handler det om å ha en rettferdig og ikke konkurransehemmende skatt som treffer både nasjonale og internasjonale eiere på riktig måte slik at de bidrar med sin del og har like konkurransevilkår.

For å sikre et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i Norge, er det nødvendig med en skattereform som tar hensyn til både formue og faktisk økonomisk situasjon. Det vil fremme norsk eierskap og sikre at bedrifter kan reinvestere i vekst og utvikling, selv i økonomisk utfordrende tider, og konkurrere på like vilkår med utenlandske virksomheter.

Førsteamanuensis, Universitetet i Sør-Norge