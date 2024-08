Utlendinger dumper norske aksjer som aldri før

– Perioden frem mot en rekordsterk krone i 2013 var preget av et solid investeringsoppsving med utenlandske investorer med på laget. Selv om det kan virke som om disse i begrenset grad har flyktet allerede, kan terskelen for nyinvesteringer virke å ha blitt høyere. Da bør vi kanskje heller ikke vente at de bidrar til at kronetrenden snur nå, skriver Østnor i en rapport onsdag.

Økt politisk risiko

Utlendinger har nettosolgt oppdrettsaksjer for 11 milliarder to siste to årene, og eierskapet i vindparker ligger ifølge NVE opp mot 67 prosent.

Farahmand påpeker at vi har sett større utenlandske nedsalg innen vindparker de siste årene, med gigantiske Blackrock, nederlandske Rabobank og finske Taaleri i spissen. De har alle vært tydelige på den politiske risikoen i Norge, og særlig fremhevet innføring av grunnrenteskatt over natten.

Det er ingen grunn til at utenlandske investeringer skal strømme til Sverige og Finland, men ikke til Norge Mahmoud Farahmand (H)

– Næringslivet og investorer trenger langsiktige og forutsigbare rammebetingelser å forholde seg til. Da kan man ikke plutselig innføre skatteendringer over natten, som fundamentalt snur opp ned på lønnsomheten og forutsetningene for et prosjekt eller en sektor. Da øker avkastningskravet, og man velger heller å investere i andre land. De aller fleste i næringslivet har nemlig en langsiktig investeringshorisont. Da kan man ikke ta risikoen med fundamentale endringer over natten, og til og med med tilbakevirkende kraft, sier Farahmand.

Mindre stat og mer business

– Regjeringens forslag til gründerskatt har også fått internasjonal oppmerksomhet, samtidig som Norge er helt på bunnen i internasjonale undersøkelser om entreprenørskap, sier stortingspolitikeren videre.

Han fremhever at man ikke skal undergrave den fallitterklæringen det er at flere av de rikeste og største verdiskaperne i Norge har fluktet i hopetall, stort sett begrunnet av regjeringens skattepolitikk.

– Hvis ikke flere av de flinkeste nordmennene vil investere og bo i Norge som de kjenner så godt, hvorfor skal da utlendinger ta risikoen, spør Farahmand retorisk, før han avslutter:

– Vi må gjøre Norge til et trygt land igjen. Det er ingen grunn til at utenlandske investeringer skal strømme til Sverige og Finland, men ikke til Norge. Det har dessverre Støre-regjeringen sørget for. Jeg mener vi trenger mindre stat og mer business. Det er på denne måten vi best sikrer innovasjon, utvikling og velferden.