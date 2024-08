Sp i krise og MDG nesten borte

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 15.08.2024.



Ved stortingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 13,5 prosent av stemmene. Det gav regjeringsmakt og stor innflytelse. I en fersk meningsmåling fra Respons Analyse får Sp bare 5,4 prosent etter et fall på 2,2 prosentpoeng. Det er krise, og Trygve Slagsvold Vedum har tryllet frem en hardtslående slugger, Skjalg Fjellheim, som tidligere var politisk redaktør i Nordlys, for å komme på offensiven. Det blir en lang og bratt motbakke, for Sp mister velgere i alle retninger.

Resepten er å «bedre folks hverdagsøkonomi» (Vedum) og «folk skal få bedre råd» (Gahr Støre).

Det burde være en gavepakke til Erna Solberg og Høyre. Regjeringen får det ikke til, og Solberg kan lange ut. Hos Respons Analyse får Høyre en oppslutning på 24,5 prosent, etter et fall på 1,7 prosentpoeng, men Norstat gir Høyre 25,2 etter en økning på 1,8 prosentpoeng.

Seierherren under dagens partilederdebatt i Arendal må bli Erna Solberg.

Den store taperen er (fortsatt) MDG. Katastrofen viser 2,3 prosent hos Respons Analyse.

Sure og grinete, ekstremt antibil i byene, snakk om krise på alt fra klima til natur og liv og helse, blir for mye selvgodhet. I Oslo skal visstnok alle sykle, men det er ikke så lett i sneføyka om vinteren (halve året).

Den nye partilederen Arild Hermstad får det ikke til. Mer grinete enn noen gang.

Sylvi Listhaug i FrP har god grunn til å smile i dag. Oppslutningen er 17,5 prosent hos Respons Analyse og 16 prosent hos Norstat. Det er langt under Høyre, men ikke så mye mindre enn Ap som ligger litt over 20 prosent.

Hvem skal sørge for at folk får bedre råd?

Ikke venstrepartiene. De har forsøkt og ikke fått det til. Banen er ryddet for Høyre og Frp.

Tallene nå gir en klar borgerlig valgseier i 2025, men hvis Jonas Gahr Støre klynger seg til makten, kan han åpne opp for SV og Rødt i regjering, og da blir det jevnere. SV har rundt 10 prosent og Rødt 5 prosent. Det blir stortingsrepresentanter av det.

Trolig vil SV i regjering nå, men Rødt blir for drøyt.

Litt under et år før valget er Sp i krise, Ap i en liten krise og MDG under vann.

Det burde komme klart frem under dagens debatt. Aps velgere flykter i alle retninger, og mange til sofaen eller gjerdet. Det kan gi Gahr Støre litt håp. Hvis vi får bedre råd.