– Jeg mener jeg har noe å bidra med. Derfor har jeg sagt ja til å stille til Stortinget for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag og stå på en av de fire øverste plassene, sier Trond Giske til kanalen.

På spørsmål om han er redd for at kandidaturer vil skape nye konflikter i Trøndelag Ap, svarer han:

– Det er bra at et så stort parti som Trøndelag Ap har flere kandidater. Da får vi avstemminger, og det lever vi godt med.

– Spennende votering

Det har knyttet seg spenning til om Giske ville stille som kandidat eller ikke. Representantskapet i Trondheim Arbeiderparti tar torsdag stilling til hvilke kandidater de ønsker på sin liste. Den endelige beslutningen kommer i november. Da skal Sør-Trøndelag Arbeiderparti vedta nominasjonslisten.

Giske tror det blir en spennende votering, skriver Adressa.

– Det er delte meninger, så det er spennende, sier han.

Samtidig peker han på at han har fått mange oppfordringer både utenfra og innenfra partiet om å stillet.

Splittet om innstillingen

Et mindretall i styret i Trondheim Ap har kommet med et forslag som ikke inkluderer Giske. De ønsker seg i stedet Karianne Tung, Kirsti Leirtrø, Sara Shafighi, Per Olav Skurdal Hopsø og en kandidat fra AUF, skriver NRK.

– Det er en helt legitim del av demokratiet. Jeg er glad for at det er flere kandidater til stortingslista. Vi tåler fint en avstemming i kveld, sier Giske til Adressa.

Giske ga seg på Stortinget i 2021. I tiden etterpå har han bygd opp partilaget Nidaros sosialdemokratiske forum, som er det største lokallaget i Trondheim. Han er også nestleder i Trondheim Ap.

I 2018 måtte han trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av flere varsler knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Partiet konkluderte med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer.