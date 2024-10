Et skritt i riktig retning om formuesskatt

Debattinnlegg: Anniken Hauglie, viseadm. direktør i NHO

For å ta det positive først: NHO var, som Finansavisen, positivt overrasket over at kutt i formuesskatten kan komme inn i Senterpartiets program. I det daglige er vi vant til å se partiets finansminister iherdig forsvare egne skatteøkninger og sterkt avvise enhver kritikk mot formuesskatten som unorsk. Nå erkjenner partiet at denne skatten har betydelige skadevirkninger. Dette er et skritt i riktig retning som det er grunn til å gi honnør for.

At et av regjeringspartiene er villige til å diskutere kutt i formuesskatten, er derfor noe å sette kryss i taket for

En annen sak er om Senterpartiets forslag er nok. Det er stort behov for kapital til investeringer i Norge fremover, og det skal også gjennomføres et stort teknologiskifte. NHO tror ikke at en økning i bunnfradrag og verdsettingsrabatt som bare omfatter lokale eiere av små og mellomstore bedrifter er nok. Formuesskatten på arbeidende kapital bør fjernes for alle norske eiere og investorer, enten de er investert i små eller store bedrifter og enten de bor nært bedriften eller i en annen landsdel. Bare da kan man unngå at formuesskatten rammer investeringer som Norge og norsk økonomi trenger.

Vi er enig med Finansavisens redaktør i at the devil is in the details, og at det gjenstår å se hva Senterpartiet kommer til å foreslå eller være med på. Samtidig åpner programforslaget for et viktig politisk handlingsrom.

Flere partier har nå signalisert at de vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, eller formueskatten i sin helhet. Hvis disse får flertall i 2025, er vi nærmere en ordentlig reform på dette området enn noen gang. Samtidig ønsker vi gjerne et bredere grunnlag for en slik reform, slik at den kan stå seg både i 2029 og 2033. At et av regjeringspartiene er villige til å diskutere kutt i formuesskatten, er derfor noe å sette kryss i taket for.

