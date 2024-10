Førstkommende fredag skal EUs medlemsland stemme over forslaget om toll på kinesiske elbiler, og bare tre dager før uttrykker bilstormakten Tyskland sin skepsis.

– Vi har ennå ikke bestemt oss for hvordan vi skal stemme på innføring av tollsatser på opptil 45 prosent, uttaler forbundskansler Olaf Scholzs øverste økonomiske rådgiver Jörg Kukies i et Bloomberg TV-intervju.

– Vi er svært integrert i globale forsyningskjeder, så i utgangspunktet mener vi at toll ikke er en god idé. Tyske bilprodusenter eksporterer fortsatt i stor grad til Kina. En forhandlingsløsning ville absolutt ha vært å foretrekke fremfor toll, uansett hvordan den kalibreres, fortsetter han.

Frykter handelskrig

Nyhetsbyrået meldte i forrige uke at tjenestepersoner for EU er sikre på at unionen har nok støtte til å få tollen godkjent, selv om Tyskland har presset på for en avtale med Beijing. Skråsikre er EU likevel ikke, da Spanias statsminister Pedro Sanchez også har uttalt seg negativt om tollsatsene.

Bakgrunnen for skepsisen er at elbiltollen kan utløse en handelskrig. Kina er Europas nest største handelspartner, og i fjor kom handelen mellom partene opp i 740 milliarder euro.

Personer kjent med den tyske regjeringens vurderinger hevder overfor Bloomberg at det foreligger en forventning om at et betydelig antall EU-medlemsland vil avstå fra å stemme på forslaget, noe som i realiteten vil gjøre det vanskeligere for land som er imot tollen å blokkere den fra å bli gjennomført.

– Flere er skeptiske

– Vi evaluerer EU-kommisjonens forslag. Samtaler mellom de relevante departementene i Berlin om en felles holdning pågår og skal være avsluttet innen torsdag. Vi registrerer flere og flere skeptiske stemmer til hvordan forslaget er strukturert, sier Kukies.

For å presse frem et samarbeid med Beijing, innførte EU 5. juli – med umiddelbar effekt – en midlertidig økt tollsats på elbiler fra Kina. Satsene varierer, avhengig av statusen for de ulike elbilmerkene i granskningen.

EU og Kina forsøker ifølge nyhetsbyrået fortsatt å finne et kompromiss som vil inkludere en mekanisme for å kontrollere priser og eksportvolumer istedenfor toll. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron ventes å diskutere tollsatsene i Berlin onsdag.