LO varsler knallhard tariffkamp hvis det kuttes i sykelønna

IA-avtalen skulle bidra til en reduksjon i sykefraværet med 10 prosent fra nivået i 2018. Det har den ikke lyktes med. Snarere tvert imot.

Fra 2018 til 2023 har sykefraværet økt med 17,5 prosent.

Utgiftene til sykepenger og arbeidsavklaringspenger øker neste år med rundt 14 milliarder kroner, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år som ble lagt fram mandag.

Venstre vil kutte

Det Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett, er at man skal ha full sykelønn de første seks månedene som arbeidstaker, men etter dette bør en gå ned til 80 prosent med mindre man går over til gradert sykemelding.

Selv om arbeidsminister Tonje Brenna overfor NTB har vært klar på at partene i IA-avtalen må være villig til å diskutere andre mekanismer for å få ned sykefraværet enn de man selv bringer til bordet, er Aps partiprogram like tydelig på at sykelønnsordningen ikke skal kuttes.

Høyre-leder Erna Solberg tror på sin side ikke at hele økningen i sykefraværet skyldes sykdom og etterlyser en holdningsendring. Men heller ikke Høyre har tatt til orde for redusert sykelønn.

– NHO er fullstendig klar over hva som kommer hvis det blir kuttet, og Høyre er fullstendig klar over det. De ønsker ikke et tariffoppgjør hvor dette blir en hovedsak, sier Krogstad.

NHO vil snakke om alt

NHO fastholder overfor NTB sin posisjon om at man bør kunne diskutere alt for å snu utviklingen i sykefraværet – også alle sider ved sykelønnsordningen. Et av temaene organisasjonen har reist i forkant av IA-forhandlingene er muligheten for innføring av karensfradrag.

I Sverige har man hatt karensdag i sykelønnssystemet siden 1993. Arbeidstakerne må selv dekke inntektstapet første sykedag, deretter (fra dag 2 – 14) utbetales sykepenger fra arbeidsgiver tilsvarende 80 prosent av lønnen – uansett hvor mye du tjener.

NHO-leder Ole Erik Almlid svarte nei da NRK i sommer spurte om vi bør innføre karensfradrag også i Norge.

– Det rekordhøye norske sykefraværet er et alvorlig samfunnsproblem vi løser i fellesskap med dialog og nye ideer, gamle tabuer bør legges bort, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO nå.

