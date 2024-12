– Jeg er egentlig ikke overrasket fordi dette er ting jeg lever i, med nær kontakt med partiorganisasjonen – både partiets organer og når jeg reiser rundt i landet. Også er det sånn at når målingene kommer ut, så er det knaggen, sa Støre.

Han refererer til en meningsmåling som TV 2 hadde, der Ap fikk en oppslutning på 16,5 prosent,

– Jeg er klar over at det er en alvorlig situasjon. Jeg tar det på alvor, men mitt budskap tilbake til partifellene er at jeg er motivert for den jobben og å være en del av det laget som skal snu den utviklingen.