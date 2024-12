Vedum skryter av livet på bygda: – Flytt før 1. januar!

– Landet vårt er fullt av flotte steder du kan bo. Er du i tvil, så ta sjansen og flytt til en distriktskommune. Med billigere barnehage, gratis ferger, halverte flypriser og nå sletting av studielån, kan det også være et fint bidrag til familieøkonomien, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Fra 2026 får folk som bor i landets 189 minst sentrale kommuner, slettet 25.000 kroner i året av studiegjelden sin.

Men kravet er at du må ha bodd der i minst ett år når ordningen trer i kraft. Derfor haster det å flytte til bygda om man vil cashe ut fra ordningen fra første stund.

– Om det frister å få slettet 25.000 kroner av studiegjelda, må du huske å flytte før 1. januar, sier Vedum.

– Tidenes hyggeligste brev

Selv bor Vedum på en gård i Stange kommune når han ikke er i Oslo, men dessverre for ham faller kommunen ikke inn under ordningen.

Lurer du på om din kommune gjør det, kan du sjekke her.

– Bor du i en distriktskommune det neste året, så får du tidenes hyggeligste brev fra Lånekassen etterpå, sier Vedum.

Torsdag møtes Stortinget til behandling av statsbudsjettet, der ordningen med kutt i studiegjeld ligger inne.

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som sikrer flertall for det nye budsjettet.

– Dette har vært en kjempeviktig sak for oss i Senterpartiet. Høyre og Frp har gjort det klart at de nok en gang er imot et nytt og viktig tiltak i distriktspolitikken, sier finansministeren.

Økes i Finnmark og Nord-Troms

Slettingen gjelder all typer utdanningsgjeld, uavhengig av når den er tatt opp.

Innbyggerne i 25 kommuner i Finnmark og Nord-Troms har allerede hatt slik en ordning med sletting av studiegjeld. I de kommunene øker regjeringen beløpet som kan slettes fra 30.000 til 60.000 kroner per år, også fra 2026.

I tillegg til kravet om å ha bodd i kommunen siden 1. januar i år, stilles det også krav til at man er yrkesaktiv.