Gjør den norske styringsmodellen «great again» – uten formuesskatt

Bedrifter utelukkende bestående av kloke hoder, eller reelle verdier i papirer, kan forholdsvis enkelt fortsette virksomheten utenlands. Vi sier ikke at det er enkelt å pakke ned hele livet sitt og flytte, men det er praktisk gjennomførbart, og kan ofte gjennomføres ganske raskt.

Hjørnestens-, reiselivs- eller produksjonsbedrifter med mange ansatte har en betydelig lengre vei å gå. Mange kan ikke flytte, og det reelle alternativet er videre drift med langt dårligere konkurransefortrinn enn utenlandske konkurrenter er avvikling eller salg til utenlandske eiere. Hotellet Bårdshaug Herregård ble solgt fordi eierne ikke kunne finansiere formuesskatten. Femte generasjon av familien Utne solgte av samme grunn Hotel Ullensvang i Hardanger til en britisk hotellkjede. Du kan ikke pakke ned et hotell eller et oppdrettsanlegg og ta det under armen på fly ut av landet. Konsekvensene av flytting eller avvikling er store for virksomheten, men enda større for lokalsamfunnet de forsvinner fra.

Hvorfor insisterer det (foreløpige) politiske flertallet i Norge på denne skatten? Senterpartiets slagord «Ta hele Norge i bruk» virker byttet ut med at regjeringen går til valg på «Kan sistemann igjen skru av lyset?».

For oss uavhengige investeringsrådgivere spiller det liten rolle hvor våre eksisterende eller potensielle kunder er bosatt. Vi tjener ikke mer eller mindre på kunder som bor i Norge eller utlandet. Vi roper varsko ene og alene av patriotiske interesser. Norge har solide forutsetninger for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft og investeringer. I stedet jages de vekk. De som tilfeldigvis ble født her eller som av ulike grunner har valgt å flytte hit, og som er i ferd med å lykkes, eller allerede har lykkes i å bygge opp virksomhet med arbeidsplasser og en fremtid for flere enn seg selv.

Mange av oss har etablert seg i Norge på grunn av kjærligheten. Du hører sjelden om mennesker som etablerer seg her på grunn av forretningsmulighetene. Det er trist. Det bør ikke være sånn.

Norge har en unik posisjon med variert klima, små sosiale forskjeller og et regulert arbeidsliv som tilbyr gode work-life-muligheter. Formuesskatten er det viktigste hinderet som må ryddes av veien for at vi skal lykkes med å skape flere arbeidsplasser. Når bedriftseiere må betale mer av inntektene fra virksomheten enn de ville gjort i inntektsskatt, er formuesskatt den avgjørende spikeren i verdiskapingskista i Norge.

Vi forstår at all formuesskatt ikke fjernes med et pennestrøk, men det må gjøres i løpet av én stortingsperiode. Det trengs et bredt flertall slik at vi ikke risikerer at «noen» fristes av å gjeninnføre den. Forutsigbarhet og brede forlik har vært et kjennetegn for det norske demokratiet, men flere partier viker nå for kortsiktig oppslutning og velgergunst. Det er på tide å gjøre den norske styringsmodellen «great again». Det gjøres best uten formuesskatt.

Richard Stott

Nils-Odd Tønnevold

Grunnleggere av Connectum Capital Management