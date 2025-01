– På årets siste dag må det være lov å spørre seg hva i h…… er det vi driver med i verdens rikeste land med kun 5,4 millioner innbyggere?

Slik innleder Kjetil Bøhn en brennende nyttårshilsen på Facebook som har blitt heftig delt i sosiale medier.

Bøhn, kjent som mannen bak Quantafuel, kommer med en kraftsalve mot dagens regjering. Han peker spesielt på det han oppfatter som mangel på selvinnsikt hos landets ledere.

– Nede på Youngstorget finnes det åpenbart ikke en eneste person som tenker at det er noe feil med politikken! Nei da, fallet fra de høye tinder skyldes selvsagt ennå at man ikke har klart å formidle sin egen uovertruffenhet.

I skrivende stund har innlegget over 1.700 delinger på 17 timer.

Nullskatteytere og landssvikere

Bøhn sparer heller ikke på kruttet når det gjelder LO og deres retorikk.

– Det eneste som kan minne om en form for filosofi er LO-leder Følsviks kamprop om «å skulle ta de rike». Den svakeste LO-lederen i manns minne. Også for så vidt kvinners minne – de glemmer som sagt aldri.

– Skatten for folk med en formue på over 20 millioner – gitt at de må ta ut utbytte for å betale formueskatten – har økt med 108 prosent under deres regjeringstid.

Quantafuel, som skal gjøre plast om til oljeprodukter, var selve bildet på oppblåste verdsettelser under den grønne boblen på Oslo Børs for noen år tilbake. Selv om mange aksjonærer tapte penger da boblen sprakk, solgte Bøhn aksjer for 70 millioner kroner da kursen var på topp.

– Vi er faktisk det eneste landet på planeten som diskriminerer nasjonalt eierskap. Ifølge dere er alle «rikinger» nullskatteytere og landssvikere. Men faktum er at de 10 prosent rikeste står for 38 prosent av all personbeskatning. De 20 prosent rikeste står bak 56 prosent av all personbeskatning.