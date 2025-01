Ingvild Kjerkol gir seg som leder i Trøndelag Ap

Kjerkol har ledet fylkespartiet i fem år. Hun ønsket også en ny periode på Stortinget, men ble vraket på høstens nominasjonsmøte. I stedet ble Bente Estil fra Lierne valgt som listetopp.

Kjerkol informerte torsdag valgkomiteens leder Gunnar Thorsen om at beslutningen om å gå av, skriver Trønder-Avisa.

– Jeg ga Gunnar beskjed om å finne en samlende leder for Trøndelag Arbeiderparti til årsmøtet i mars. Mitt liv fremover skal handle mindre om Arbeiderpartiet. Etter hvert skal jeg finne meg en sivil jobb, og derfor er tiden inne til å takke for meg i fylkesstyret, sier Ingvild Kjerkol til avisen.

Kjerkol sier det er en naturlig konsekvens at hun går av som leder av fylkespartiet etter at hun tapte kampen om topplassen på stortingslisten.

– Til våren vil jeg ha vært folkevalgt i 30 år. Jeg ønsker ikke å ha et så sentralt tillitsverv i partiet når jeg nå skal ut i arbeidsmarkedet igjen, sier hun.

Den tidligere helseministeren vil ikke si noe om hvem som bør bli hennes etterfølger i Trøndelag Ap. Dagens nestledere er Emil Raaen fra Trondheim og Amund Hellesø fra Rørvik. Trøndelag Arbeiderparti velger ny ledelse på fylkesårsmøte 15. mars.

– At begge to ville vært svært gode fylkesledere, er det ingen tvil om. Men de må få lov til å snakke for seg selv om hva de tenker om fremtiden, sier hun.