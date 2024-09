Frykter at Nord-Korea skal selge anriket uran

På mandag avholdt Det internasjonale atomenergybyrået (IAEA) sin årlige generalforsamling i Wien, få dager etter at Nord-Korea viste bilder av en fabrikk der uranisotoper kan separeres for bruk i atomvåpen.

Anleggets omfang kan ifølge Bloomberg tyde på at Nord-Korea kan anrike mer uran enn de trenger til eget forbruk.

I et intervju med avisen kommenterer USAs viseenergisekretær David Turk at Nord-Koreas bekymringsfulle produksjonskapasitet av anriket uran har vært et hovedfokus under møtet i IAEA.

«Vi er bekymret for at materialet kan havne andre steder», kommenterte han.

Trenger ikke mer atomvåpen

13. september meldte nordkoreanske statlige medier at Kim Jong Un besøkte landets institutt for atomvåpen, der høyanriket uran produseres til bruk i atomvåpen. Ingeniørene har ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA fått ordre om å øke atomvåpenlagrene eksponentielt.

«Nord-Korea har allerede produsert nok anriket uran til et betydelig atomvåpenlager og trenger knapt mer», kommenterte den amerikanske atomvåpeningeniøren og tidligere IAEA-inspeksjonsdirektør Robert Kelley til Bloomberg.

«En stor bekymring er at overskuddet kan selges til høystbydende, enten det er stater eller ikke-statlige aktører», sa han videre.

Våpenkontrollaktøren 38 North, amerikanske etterretningaanalytikere og estimater fra Federation of American Scientists er blant ekspertene som slår fast at Nord-Korea sitter på et stort antall atomvåpen, kanskje så mange som 90 brukbare atomvåpen.