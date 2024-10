Sanksjonssnakk sender råvarepriser rett opp

USA har kommunisert til Group of Seven (G7) at man burde vurdere å sanksjonere russisk palladium og titan, ifølge Bloombergs kilder. Dette ble luftet av tjenestemenn i Biden-administrasjonen på tirsdag.

Palladium er viktig for elektronikk, inkludert noen typer chips, og katalysatorer for biler, mens titan brukes i alt fra fly til medisinske implantater, skriver nyhetsbyrået.

40 prosent av tilbudet

Europa er avhengig av disse metallene ifølge Bloomberg, og man har ikke vist særlig interesse for å sanksjonere dette, mens USA allerede har svartelistet russisk titan, men kjøper fortsatt russisk palladium. Storbritannia har også restriksjoner på russisk aluminium, kobber og nikkel.

«Med tanke på at Russland står for rundt 40 prosent av den globale forsyningen av palladium fra gruvedrift [Norilsk Nickel], vil en slik beslutning stramme inn markedet og føre til en betydelig prisøkning», sa UBS-analytiker Giovanni Staunovo til Reuters.

Desember-kontrakten for palladium er opp 6,6 prosent til 1.134 dollar, men har intradag vært oppe i 1.169 dollar – det høyeste siden desember 2023.