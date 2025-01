I samtaler om å danne gruvegigant

Rio Tinto Group og Glencore Plc har diskutert å slå sammen virksomhetene sine, ifølge personer med kjennskap til saken, noe som kan resultere i den største avtalen i bransjens historie, melder Bloomberg.

Rio Tinto og Glencore har i nyere tid gjennomført innledende samtaler om en mulig sammenslåing, ifølge kildene, som ba om å være anonyme på grunn av konfidensiell informasjon. Det er uklart om samtalene fortsatt pågår.

En representant for Rio Tinto skal ha avstått å kommentere når Bloomberg henvendte seg. En talsperson for Glencore var ikke tilgjengelig for en kommentar.

Rio Tinto er verdens nest største gruveselskap, med en markedsverdi på omtrent 103 milliarder dollar, mens Glencore er verdsatt til 55 milliarder dollar. En sammenslåing av de to selskapene vil potensielt skape en gigant som kan passere den mangeårige bransjelederen BHP Group, som er verdsatt til omtrent 126 milliarder dollar.

Gruveindustrien har vært preget av en bølge av oppkjøp de siste årene, hovedsakelig drevet av et ønske fra de største produsentene om å utvide virksomhetene til utvinning av kobber – et metall som er sentralt i jobben mot å redusere karbonutslipp.

Både Glencore og Rio eier noen av de beste kobbergruvene i verden. Likevel er Rio – som BHP – fortsatt avhengig av jernmalm som utgjør en markant del av topplinjen, på et tidspunkt hvor Kinas flere tiår lange byggeboom nærmer seg slutten, og jernmalmmarkedet ser ut til å være på vei inn i en lengre svak periode.