Havila Kystruten melder om et resultat før skatt på minus 358,3 millioner kroner i første kvartal, mot minus 202,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene økte fra 116,5 til 292,9 millioner kroner, hvorav 97 millioner kroner var inntekter fra Samferdselsdepartementet. Men denne positive effekten motvirkes av at rentekostnadene mer enn tredoblet seg til 157,6 millioner kroner, i tillegg til at regnskapet er belastet med et valutatap på 146,9 millioner kroner. Dette knytter seg til skipsfinansieringen, som er i euro.

Netto finansposter går dermed i minus med over 300 millioner kroner, og overstiger driftsinntektene.

Tapet på nesten 360 millioner kroner i første kvartal kommer etter at store og kostbare lån sendte Havila Kystruten på minussiden med vel 900 millioner kroner i fjor. Finanskostnadene belastet regnskapet med 546 millioner kroner.

Betaler blodrente

Selskapet fullførte i april – slik Finansavisen omtalte – en refinansiering av den minste delen (Serie B) av obligasjonslånet fra HPS Investment Partners på 50 millioner euro med forfall i oktober i år. Etter avisens beregninger må rederiet betale opptil 18,9 prosent rente på deler av HPS-lånet.

Det nye lånet er usikret, renter akkumuleres og lånet forfaller i sin helhet 26. juli 2028.

«Vi vurderte ulike alternativer innenfor handlingsrommet i låneavtalen med HPS, og besluttet at opptak av tilsvarende finansiering fra Havila Holding AS var den foretrukne løsning for selskapet og aksjonærer. Aksjonærlånet løper til juli 2028», heter det i rapporten.

Rederiet sikret seg i april samtidig en trekkfasilitet på 200 millioner kroner fra Havila Holding, en fasilitet som «gir selskapet økt finansiell fleksibilitet til å håndtere likviditetsmessige sesongsvingninger og har løpetid til januar 2027.»

Første kvartal 2024 ble det andre kvartalet selskapet gjennomførte med alle fire skip i ordinær trafikk på ruten Bergen-Kirkenes-Bergen. Operasjonell oppetid var 99,5 prosent.

Ser videre vekst

Topplinjeveksten (på 17 prosent fra kvartalet før) drives ifølge av et høyere belegg, 68 mot 60 prosent. I tillegg steg gjennomsnittlig lugarrate (ACR) fra 3.100 til 3.900 kroner, mens belegg og gjennomsnittspris pr. lugar også er høyere enn i første kvartal 2023.

«Selskapet ser samtidig et godt potensial for videre økning i ACR, da de realiserte prisene fortsatt påvirkes av billettsalg fra tidligere år. Ved kanselleringer har man måtte booke om gjester til samme pris, og på større grupper var realisert pris lavere for å bygge opp merkevaren og et grunnbelegg. Reiser solgt via egne kanaler kort tid før avreise oppnår derimot vesentlig bedre priser», går det videre frem av rapporten.

Havila Kystruten har totalt solgt ut 66 prosent av kapasiteten for 2024 ved utgangen av mai, og på bakgrunn av en god bestillingstrend forventes et gjennomsnittlig belegg i underkant av 80 prosent for 2024.