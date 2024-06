Bedre inntjening for flyselskapene enn før pandemien

Den internasjonale flytransportorganisasjonen opplyste mandag at høyere billettpriser har bidratt sterkt til at bransjen i fjor passerte nivået fra tiden før covid-19-pandemien.

Luftfartsnæringen fikk en veldig rekyl i 2020, da nesten all flytrafikk stanset opp.

Under IATAs årskonferanse i Dubai ble det lagt fram tall som viser at fortjenesten totalt sett kom opp i 27,4 milliarder dollar i 2023, én milliard over resultatet fra 2019.

Organisasjon venter ytterligere vekst i 2024 og en fortjeneste som kan overstige 30 milliarder. Halvparten av den økte fortjenesten kommer fra flyselskaper i Nord-Amerika.

Europeiske flyselskaper ligger an til å øke sin gevinst fra 8,6 milliarder dollar til 9 milliarder i år. Bransjen er ventet å fly rundt fem milliarder passasjerer i år.

IATA er medlemsorganisasjon for rundt 300 flyselskaper som står for 83 prosent av verdens flytrafikk.

(NTB)