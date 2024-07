Får tommel opp: Tror nytt fly kan bli «gamechanger»

Airbus har fått typegodkjent den ultralangtrekkende flytypen Airbus A321XLR av Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA), melder bransjenettstedet Check-in.dk.

Flytypen ventes nå å være i kommersiell drift i løpet av få måneder – etter mer enn to år med tester. Airbus hevder den kan bli en «gamechanger» for selskapet.

Flytypen vil ha en rekkevidde på 8.700 kilometer. Det innebærer at den kan benyttes på oversjøiske flyvninger til blant annet USA og destinasjoner i Midtøsten, Afrika og Asia, ifølge bransjenettstedet.

Det vil også ha 30 prosent lavere drivstofforbruk pr. sete enn tidligere generasjoner.

Mer enn 500 fly er solgt

«Med den lange rekkevidden kan A321XLR bringe verdi til markedet og gi nye muligheter for flyselskapene og passasjerene. Flyet kan danne grunnlag for nye direkteruter og tilby vekstmuligheter til våre kunder og de flyreisende,» heter det i en kommentar fra Christian Scherer, leder av Airbus' virksomhet for kommersielle fly.

Ifølge Airbus skal det være solgt mer enn 500 eksemplarer av flytypen. Aer Lingus, Air Canada, American Airlines, Iberia, Icelandair, IndiGo Airlines, United Airlines og Wizz Air nevnes alle som kunder.

Spanske, IAG-eide Iberia trekkes frem som lanseringskunde. Etter planen skal flyselskapet motta sine første A321XLR-fly i fjerde kvartal i år.