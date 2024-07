I mai tjente flyselskapet penger for første gang i 2024, da tjente SAS 377 millioner svenske kroner, skriver Ritzau.

Sommeren er høysesong for luftfarten og står for mesteparten av inntjeningen. I perioden fra november 2023 til og med juni i år har SAS tapt i underkant av 3,4 milliarder svenske kroner.

– Mindre gunstig nå

Analytiker i danske Sydbank, Jacob Pedersen, mener millionoverskuddet i juni er et skritt i riktig retning for SAS, men det skal mer til for å få forhåpninger om overskudd i løpet av et helt år.

– SAS har behov for å komme ut av konkursbeskyttelsen, slik at nye avtaler med lavere omkostninger trer i kraft. Det skjer veldig snart, men markedet er mindre gunstig nå fordi forbrukerne har blitt mer prisfølsomme, skriver Pedersen i en kommentar.

Blant annet bidrar forsinkelser i flyleveringer til lavere flykapasitet i Europa, derfor venter flere at prisene vil være høyere enn normalt fremover.

Økte kostnader

Flere av SAS' konkurrenter har den siste tiden lagt fram tall som imidlertid viser at flyselskapene sliter med å legge økte kostnader over på passasjerene.

Ryanair la tidligere i juli fram sin rapport for første kvartal og forventer vesentlig lavere billettpriser i juli, august og september sammenlignet med sommeren i fjor. Norwegian har også nedjustert sine forventninger, mens den kommende SAS-eieren Air France-KLM har varslet nye innstramminger og stopp i nye ansettelser.