184 fots luksusyacht sank utenfor Italia

Seilbåten «Bayesian» sank utenfor Palermo omtrent klokken halv fem natt til mandag som følge av kraftig uvær, melder italienske medier. Det skal ha vært 22 personer om bord, 12 gjester og 10 mannskap, der 15 er reddet, inkludert et barn på ett år. Én er død, og seks fremdeles savnet. Det skal være snakk om fire britiske gjester, en kanadier og to amerikanere blant dem som ikke er reddet.

Den kjente britiske teknologigründeren Mike Lynch skal være blant de savnede, melder Financial Times mandag ettermiddag.

Angela Bacares, Lynchs kone, skal være reddet.

Lynch, den tidligere toppsjefen i Autonomy, ble i juni frikjent i en rettsak om programvaregruppens salg på 11 milliarder dollar til Hewlett-Packard i 2011, en sak som har pågått i over 12 år. Flere britiske aviser omtaler entreprenøren som «Storbritannias Bill Gates».

Vraket skal være lokalisert på 57 meters dyp, og ifølge den italienske avisen Corriere della Sera skal dykkere i en lukket chat til sivilforsvaret på Sicilia ha meldt at det er observert lik gjennom koøynene.

Overrasket av uværet

Ifølge et vitne som avisen har pratet med, så skipet ut til å ha blitt overrasket av det kraftige uværet som kom, der skipet lå for anker ikke så langt fra havnen. Uværet skal ha knekt masten på skipet, som bidro til at skipet ble ubalansert og etter hvert kantret.

Skipet ble konstruert av det italienske verftet Perini Navi og levert i 2008. Med 1.500 kvadratmeter seil og aluminiumskrog, kunne skipet nå hastigheter på 15,5 knop.