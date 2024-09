Flygigant skyver på børsplanene

I juni ble det kjent at Etihad Airways hadde gjort fremskritt med sine planer om børsnotering, og at selskapet lå an til å bli det første store flyselskapet fra Midtøsten til å gå på børs.

«Vi jobber veldig hardt for å få det til å skje når tiden er inne,» sa konsernsjef i Etihad, Antonoaldo Neves, til Bloomberg TV.

Nå melder Reuters, med henvisning til kilder, at Abu Dhabi-selskapets planer betyr børsnotering tidligst i 2025.

Tidligere har Etihad Airways, hvis hovedeier er Abu Dhabis statlige investeringsfond ADQ, siktet mot en børsnotering i år, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Flyselskap med børsplaner: Europeisk gigant kan være på vei inn Lufthansa har allerede en fot innenfor i flere nasjonale flyselskaper. Nå kan et latvisk flyselskap stå for tur.

Reuters-kildene forklarer utsettelsen med at flyselskapet ønsker å vise investorene sterke finansielle resultater for 2024 først. Dessuten skal geopolitisk ustabilitet i regionen angivelig være en faktor.

2,5 milliarder hittil i år

Da fremskrittene i Etihads børsnoteringsprosess ble kjent i sommer, forklarte Neves at han var blitt bedt av sine eiere om å drive selskapet som om det allerede er børsnotert, ved å forbedre finansielle resultater og selskapets corporate governance – eierstyring og selskapsledelse.

Tidligere har Bloomberg også omtalt at Etihad Airways har valgt banker til å bistå i den potensielle børsnoteringen, og at flyselskapet kan hente opp mot 1 milliard dollar.

Les også Ber flyinvestorer følge to regler – gir Norwegian en kald skulder – Ikke vær en langsiktig eier av flyselskaper. Hvis man først eier, velg det mest kostnadseffektive selskapet, sier Øyvind Mossige, som fraråder mot Norwegian.

I første halvår i år hadde det et resultat etter skatt på 851 millioner dirham, opp fra 575 millioner året før. Det tilsvarer 2,5 milliarder kroner. Inntektene ble økt med 21 prosent til 11,7 milliarder dirham, hjulpet av en passasjervekst på 38 prosent, ifølge Reuters.