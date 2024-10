Boeing-leverandør anklaget for bedrageri

Syv personer og to underleverandører av Boeing skal være anklaget av italienske påtalemyndigheter for blant annet bedrageri og brudd på flysikkerhetsregler, skriver Reuters.

Etterforskningen har pågått siden 2021, da det ble meldt at noen deler til et Boeing 787 Dreamliner-fly var feilprodusert, opplyser nyhetsbyrået.

Nå har de konkludert med at de italienske underleverandørene brukte billige og ikke-sertifiserte typer titan og aluminium i produksjonen.

Fare for flysikkerheten

«Dette førte til produksjon av flydeler med betydelig lavere styrke og evne til å tåle belastning, noe som påvirket flysikkerheten»,sa påtalemyndigheten i Brindisi, ifølge Reuters.

Totalt sett ble det funnet 4.829 deler laget av denne billige varianten av titan og 1.158 deler med aluminium, samtlige ikke i samsvar med kravene.

Nå skal de anklagede få tid til å presentere eventuelle nye bevismateriale til sitt forsvar, før påtalemyndigheten bestemmer seg for om de skal iverksette en rettssak, skriver Reuters.

«Ekspertene og etterforskningen konkluderte med at noen av de defekte strukturelle delene på sikt kunne utgjøre en risiko for flysikkerheten. Dette førte til at det amerikanske selskapet måtte starte en ekstraordinær vedlikeholdskampanje for de berørte flyene», sa påtalemyndigheten.