Byrådet i Bergen vil dekke underskudd med turistskatt

Regjeringen jobber med et lovforslag som vil gjøre det mulig for kommunene å innføre ordningen, og byrådet mener tiden er inne for å innføre skatten i Bergen, skriver Bergensavisen.

Kommunen går mot et kraftig underskudd i 2025, og byrådet har foreslått innsparinger i neste års budsjett for over en halv milliard kroner.

Finansbyråd Jacob Mæhle (H) understreker at forslaget fra byrådet er et utgangspunkt for diskusjon om hvordan turistskatten i Bergen bør se ut, og hvordan den nye loven bør bli.

Byrådet vil gjøre det enklest mulig og ser for seg en flat skatt der man betaler det samme om man bor på hotell, Airbnb, eller på en campingplass. For cruisepassasjerene blir det en ny avgift.

Et sentralt spørsmål er om kommunen skal få bestemme hvordan pengene skal brukes selv – eller om de skal gå til øremerkede formål.

Mæhle vil at politikerne i Bergen skal få bestemme mest mulig selv.

– Vi håper og kommer til å jobbe for at inntektene fra turistskatten blir frie inntekter. Vi bør selv få bestemme hvilke tiltak som er de viktigste for å forbedre byens attraktivitet og vedlikeholde fellesgoder som både turister og innbyggere nyter godt av, sier Mæhle.