NHO Luftfart-sjef Erik Lahnstein møtte denne uka Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om saken, skriver E24.

– Det som er foreslått, er historiens største samlede avgiftsøkning overfor luftfartsnæringen, noe som vil bety økte flypriser og dårligere flytilbud dersom det blir gjennomført, sier Lahnstein.

De foreslåtte økningene i Avinor-avgiftene er på 50 prosent, tilsvarende to milliarder kroner, ifølge Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Regjeringen vil samtidig redusere flypassasjeravgiftene med 600 millioner kroner, men det holder ikke, mener bransjen.

Avinor-sjef Abraham Foss forstår at flyselskapene ikke ønsker avgiftsøkningen.

– Vi har også gitt tydelig uttrykk for at vi er urolige for at flyselskapene må ta en stor del av regningen for de økonomiske utfordringene vi står i, sier Avinor-sjefen.

Samtidig påpeker Foss at det har vært en politisk beslutning om å prioritere flyselskapene gjennom underregulerte flyplassavgifter over flere år.

Selskapet mangler 1,7 milliarder kroner, og må få avklart at dette dekkes inn de neste årene for å unngå store nedskrivninger av verdier, ifølge Foss.

Samferdselsdepartementet bestemmer det generelle nivået på avgiftene i form av et rammevedtak. Målet er å fatte et vedtak før nyttår, opplyser statssekretær Stein Mathisen (Sp).

(©NTB)