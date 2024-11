God registerkvalitet, en viktig byggekloss for tilliten i samfunnet

Adm. direktør i Revisorforeningen, Karen Kvalevåg, skriver at kampen mot økonomisk kriminalitet kan vinnes, men at Norges totalforsvar da må tas i bruk.

Vi er helt enige – skal vi lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet må vi jobbe på tvers av etater og sektorer, vi må ta i bruk mulighetene ny teknologi gir og sikre at regelverket understøtter dette arbeidet.

Åpenhet og korrekte data er viktige byggesteiner i Norges digitale infrastruktur. Vår viktigste oppgave er å skape tillit i samfunnet gjennom åpne og korrekte data, som er et viktig verktøy å bruke til å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Les også Vi kan vinne kampen mot økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet øker kraftig, og både næringsliv, det offentlige og private rammes. Utviklingen kan stanses, men da må vi ta alle deler av samfunnets totalforsvar i bruk.

Brønnøysundregistrene er en naturlig samarbeidspartner i forebygging av økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Vi har bygget opp et stort nettverk og sitter i flere arbeidsgrupper for samarbeid nettopp med dette formålet, og er en helt selvsagt forebyggingsaktør.

Vi har også endret praksisen med årsregnskapene Kvalevåg viser til. Det er ikke lenger tillatt å sende inn korrigerte regnskaper for tre år tilbake, slik det tidligere var. Nettopp dette er et godt eksempel på at med økt kunnskap, kan vi være en bedre forebygger. For som Kvalevåg også er inne på, så er deling av informasjon også nødvendig. Om så det bare er om modus, og ikke enkeltsaker, så gir det oss bedre grunnlag for å sette inn de riktige tiltakene – også innenfor dagens regelverk.

Vi har opprettet et AI-team og et dataanalyse-team som viktige bidragsytere for å både kartlegge risikoer, mønstre og hjelpe oss å oppdage avvik. Vi har blant annet testet ut om dataanalyse kan hjelpe oss å avdekke stråpersoner.

Les også Få revisorene på banen De siste årene har vi sett et markant skifte i kriminelle miljøer fra tradisjonell vinningskriminalitet til svindel og økonomisk kriminalitet.

Balansen mellom forenkling og kontroll er sentral. Forenklingen kan ikke gå på bekostning av tilliten. Samtidig må vi sikre at terskelen ikke blir for høy for de virksomhetene som faktisk driver på rett side av loven – og det er det nok fortsatt størstedelen som gjør. Derfor beveger vi oss i retning av flere etterfølgende kontroller enn tidligere, og jobbe mer risikobasert.

For det som er sikkert er: Kriminelle handlinger har Brønnøysundregistrene ikke mulighet til å helgardere seg mot. Og gjør vi det vanskeligere å etablere selskaper, vil det ramme den store majoriteten av virksomheter som registreres og drives innenfor lovens rammer. Da kan Norge gå glipp av vekst for næringslivet. Dette har vi forklart litt nærmere i et innlegg på Forenklingsbloggen.

Når det er sagt, er vi helt enige med Revisorforeningen. Tillitssamfunnet vi har må ikke tas for gitt, og vi må alle jobbe sammen for å ivareta det viktigste vi har – nemlig tilliten.

Lars Peder Brekk

Direktør i Brønnøysundregistrene