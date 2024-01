Folkerettsekspert: Gode grunner for Norge å være forsiktig i Rødehavet

– Norge skal ikke blande seg inn her før vi har tenkt veldig nøye over hvilke konsekvenser det kan få. Det er ikke uforsvarlig for Norge å ha en forsiktig tilnærming her, sier folkerettseksperten.

Danskene mer aktive

For eksempel har Danmark vært mer aktiv, og før nyttår bestemte de å sende en fregatt til området.

– Danskene er nok noe mindre eksponert enn Norge. Det er gode grunner for Norge til å ikke være for offensiv her. Slik for eksempel Frankrike har vært. I tillegg har Norge så langt forsøkt å balansere ganske godt mellom partene i Israel-Palestina-konflikten. Da er det klokt å ikke bli trukket inn i den konflikten via bakveien, men holde seg til balansepolitikken.

Det første angrepet på sivil skipsfart skjedde 19. november. Først var det israelske skip som var målene, men siden har skip med tilhørighet til andre land blitt angrepet. Israel-linken har blitt stadig tynnere, ifølge Hellestveit.

Bryter folkeretten

– Det er hevet over enhver tvil at det houthiene gjør, er brudd på folkeretten. Det er altså ikke tvil om hvem som har folkeretten på sin side her. Det er de som bruker makt for å beskytte skipstrafikken, sier Hellestveit.

Houthiene har også angrepet Israel med langtrekkende våpen, som Iran trolig har utrustet dem med under krigen i Jemen.

Å begrense houthienes muligheter til å angripe Israel, er en annen interesse som er et vesentlig del av bildet. Det gjør det folkerettslige bildet mer komplisert.

Uavklarte spørsmål

– USA og Storbritannia ønsker å holde Rødehavet separat fra Gaza-krigen og se det som en separat militæraksjon. Men det er ikke helt avklart, som for eksempel diskusjonene i Sikkerhetsrådet illustrerer. Det hele blir mer tvetydig når angrepene blir så omfattende og fjerner kapasiteter Iran har utstyrt houthiene med for å nå Israel, sier Hellestveit.

– Britene, franskmennene og amerikanerne er en del av en større styrke som driver patruljeringer i Rødehavet. De har flere roller enn kun å beskytte skipstrafikken.

Om britene og amerikanernes angrep tolkes som å sette houthiene ut av stand for å gjøre skade på Israel, er det i realiteten en farlig sammenblanding av konfliktene, forteller hun.

– Det kan bli svært vanskelige grensedragninger her.

(NTB)