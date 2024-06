Hva skjer med monsterskatten?

Gjestekommentar: Bettina Banoun, advokat og partner i Wiersholm





Privat konsum har vært et av Skatteetatens fokusområder i flere år. I 2022 ble et lovforslag med sjablongregler mot privat konsum for bolig, fritidsbolig, båt, fly og helikopter sendt på høring. Lovforslaget møtte massiv motstand og ble på folkemunne omdøpt til monsterskatten. Det ble påpekt at forslaget både var for vidtrekkende, beskatningen for hard og lovforslaget for dårlig utredet.

Bettina Banoun. Foto: Thomas Bjørnflaten

Skatteutvalget ga uttrykk for at slike sjablongregler måtte være mer målrettet og ikke gå lenger enn nødvendig. I revidert budsjett i år sa regjeringen seg enig i det, og samtidig ble det erkjent at det er krevende å finne en god balanse.

Storhaugen Invest-metoden

Privat konsum kan i dag skattlegges som uttak på selskapets hånd og som utbytte på aksjonærens hånd. Uttak- og utbyttefordelen skal som utgangspunkt verdsettes til omsetningsverdi. Dersom en aksjonær har leid en eiendel av sitt selskap uten å betale markedsverdi, kan underprisen beskattes.

Samtidig har Høyesterett i den såkalte Storhaugen Invest-saken akseptert en alternativ verdsettelsesmetode, hvor fordelen av bruk settes til summen av selskapets drifts- og lånekostnader, samt en rimelig avkastning av investert kapital i saker hvor det foreligger en såkalt «selskapsfremmed disposisjon». Metodikken har vært kritisert, særlig fordi den ikke har tatt hensyn til formuesgodets verdistigningspotensial og beskatningen av denne.

Et nytt lovforslag må målrettes

Visstnok jobber departementet fortsatt med et lovforslag, men det er usikkert når et slikt forslag vil komme. Det er uansett forventet at et eventuelt nytt forslag vil være betraktelig modifisert.

En hovedinnvending var at lovforslaget spente for vidt, og rammet en rekke tilfeller som ikke relaterte seg til privat konsum.