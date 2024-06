Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Klimaplanleggere i California ligger an til å forby tog med dieseldrift fra 2035. Det er en ulempe for næringslivet på vestkysten, men det får implikasjoner for hele USA. I dag finnes det ikke batteridrevne lokomotiver som kan trekke tunge godstog.

Financial Times

Mye står på spill i det kommende valget i Frankrike. Ikke bare Emmanuel Macrons fremtid ligger i potten, men også landets demokrati og økonomi. Nå ligger populister på høyre- og venstresiden i tet. Resultatet kan bli en eksplosiv økning av budsjettunderskuddet og statsgjelden.

Die Welt

Da Hellas sto på randen av statskonkurs, innså Athen én ting: Skal man ha økonomisk vekst, må innbyggerne jobbe mer, ikke mindre. Mens tyskerne snakker om firedagersuken, har den greske regjeringen gjeninnført lørdag som arbeidsdag, riktignok som en frivillig ordning. Signalet er krystallklart: Det skal lønne seg å jobbe.

Dagens Industri

I Sverige pågår det en debatt om en ny forsvarsavtale mellom USA og Sverige. Den minner om tiden før NATO-medlemskapet. Enkelte debattanter ser ut til å tro at Sverige ved en europeisk storkrig skal kunne stå utenfor.