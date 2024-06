En ny undersøkelse som Sentio Research Norge har utført for Sparebanken Sør viser at 51 prosent vil prioritere annerledes når feriepengene kommer i år.

– DYRETID: Nina Sørensen, regionbanksjef i Kristiansand i Sparebanken Sør. Foto: Sparebanken Sør

Blant annet planlegger nesten 20 prosent å sette av mer til sparing i år enn tidligere.

– Det kan tyde på at flere har forstått hvor viktig det er å ha noen kroner på bufferkontoen, nå som vi har vært inne i dyrtid en stund, sier regionbanksjef i Kristiansand, Nina Sørensen.

I undersøkelsen, som kun er foretatt blant beboere i Kristiansand kommune, svarer over halvparten at de vil sette av minst 10 prosent til sparing. 23 prosent at de vil sette av mer enn 20 prosent av feriepengene til sparing, 23 prosent svarer at de vil sette av mellom 10 og 20 prosent til sparing, mens 5 prosent sier de setter av hele beløpet.

På motsatt ende svarer 18 prosent at ikke ikke vil sette av noe som helst til sparing.

De unge sparer mest – og minst

Av respondentene under 30 år, svarer 26 prosent at de skal spare mer enn tidligere.

Samtidig er det hele 18 prosent som sier de skal bruke mindre på sparing, og det er også flest unge som skal bruke mer på ferie enn før.

SER DREINING: Kenneth Sjåvåg, privatøkonom i Sparebanken Sør. Foto: Morten Krogstad

– Unge under 30 er oftere i en posisjon uten store økonomiske forpliktelser, som boliglån og familie. De står friere til å reise mer, selv om de ofte har lavere inntekt, sier Kenneth Sjåvåg, privatøkonom i Sparebanken Sør.

Han forteller at inkassogjelden har økt blant unge, og håper at de som ikke planlegger å spare, prioriterer å kvitte seg med dyr gjeld.

I undersøkelse svarer 21 prosent av de under 30 at de planlegger å bruke feriepengene til å nedbetale gjeld, som er nesten på snitt med den øvrige befolkningen ettersom det er 22 prosent som planlegger å bruke pengene til å nedbetale gjeld.

De eldre står stødig

49 prosent av respondentene har svart at de bruker feriepengene omtrent som før, men her er det stor forskjell mellom aldersgruppene.

75 prosent av respondentene over 70 år svarer at de bruker feriepengene omtrent som før.

– I denne alderen er økonomien oftere stabil, og tiden som forsørgere er vanligvis forbi, så dette gir mening, sier Sjåvåg.

Undersøkelsen viser noen små tendenser til forskjell mellom menn og kvinner. Flest menn planlegger å bruke mer penger på ferie, og mindre på sparing, mens det er litt flere kvinner som planlegger det motsatte.

– Vi ser en klar dreining mot at økonomien oftere er et fellesprosjekt, heller enn at mannen er økonomisjefen i huset. Vi er tydelig på at begge parter i et forhold bør være med i planleggingen av husholdningsøkonomien, noe disse tallene underbygger, sier Sørensen.

20 prosent planlegger også å bruke feriepengene på oppussing, hvor av 22 prosent av mennene planlegger det og 19 prosent av damene har det i tankene.