Voldsomt prishopp på strøm i deler av Sør-Norge torsdag

Torsdag skiller NO2 (Sunnhordland til Buskerud) lag fra NO1 (Østlandet) og NO2 (Vestland) særlig i to timer: Klokken 8 og klokken 18, ifølge Europower.

I disse to timene er spotprisen på langt over 1 krone per kWh i Kristiansand (NO2). På det meste skiller det 70 øre per kWh mellom NO2 og resten av Sør-Norge.

Til sammenligning vil prisen være 79 øre per kWh klokken 8 i Bergen og Oslo, mens den klokken 18 vil være på 48 øre per kWh.

Årsaken til den høye prisen i Kristiansand (NO2) er at det ikke er nok vindkraft eller solkraft disse timene. Dermed må et kullkraftverk starte opp for å dekke det siste strømforbruket.

Å starte et vanlig kullkraftverket koster gjerne flere hundre tusen. Dermed blir strømmen dyrere, opplyser sjefanalytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics til Europower.