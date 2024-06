Det viser tall fra Bane Nor som Aftenposten har fått tilgang til.

Bane Nor sier at mange av feilene skyldes mangel på vedlikehold. Slike feil fører ofte til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Mange av feilene i Oslo-området oppstår når trafikken er på sitt høyeste, i morgen- og ettermiddagsrushet.

– Vi har veldig lite tid til vedlikehold. Det er som å skulle male huset ditt med to strøk over to dager, men du har bare en halvtime til rådighet hver av dagene, sier regiondirektør Lars Berge i Bane Nor til avisen.

Bane Nors mål er at 85 prosent av alle tog i rushtrafikken skal være i rute i 2024. Hittil i år har kun 76 prosent vært i rute.

Riksrevisjonen la nylig fram en kritisk rapport hvor de pekte på årsakene til togkaoset. Der ble det enorme vedlikeholdsetterslepet særlig trukket fram.

(©NTB)