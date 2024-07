Danmark blir første land i verden som innfører en CO2-avgift på landbruk, etter at koalisjonsregjeringen på mandag inngikk et stort forlik – Den Grønne Trepart – med nærings- og miljøorganisasjoner.

Forliket foreligger etter fem måneders tøffe forhandlinger, og legger grunnlaget for en innføring av avgiften i 2030. En avstemning i den danske nasjonalforsamlingen ventes å finne sted senere i år.

Satsen på 120 danske kroner pr. CO2-ekvivalent tilsvarer en årlig avgift på 720 danske kroner, eller 96,50 euro pr. ku, ifølge Financial Times basert på den grønne tenketanken Concitos regnestykke som viser at en gjennomsnittlig dansk ku produserer seks tonn CO2-ekvivalenter pr. år.

– Landbruket må bidra

Systemet vil også ha innebygde insentiver for bønder til å redusere utslipp.

Landbruket er Danmarks største utslippskilde for klimagasser, og henger i tillegg til fordøyelsessystemet hos dyrene sammen med det nitrogenbaserte gjødselet i gresset de spiser. På verdensbasis står husdyr for 11 prosent av verdens CO2-utslipp, hvorav to tredjedeler fra kyr.

Svinebønder vil for øvrig også bli rammet av avgiften, men utslippene fra svin er altså langt lavere enn fra kyr.

– Dette kan ikke fortsette. Landbruket må bidra og være en del av den grønne fremtiden, sier klimaminister Lars Aagaard til avisen.

Misfornøyd bondeleder

Den Grønne Trepart har også sine kritikere, eksempelvis bondeorganisasjonen Bæredygtigt Landbrug, som ikke var med på forhandlingene. Samtidig mener enkelte miljøorganisasjoner at fradragene er for mange til at avgiften blir effektiv.

– Dette er galskap. Dette vil hindre sårt tiltrengte teknologiinvesteringer i Danmark, som allerede er en av verdens grønneste landbruksprodusenter. Regjeringen lytter ikke til bøndene, sier Bæredygtigt Landbrug-leder Peter Kiær til Financial Times.

Det danske meierisamvirket Arla Foods peker også på svakheter i forliket.

– Avgiftsregimet kan ramme noen bønder urettferdig, inklusive økologiske produsenter som har gjort alt de kan for å redusere sine utslipp. Dette bør politikerne se nærmere på, sier Arla Foods-sjef Peder Tuborgh.

Vurderer kvotesystem

Europakommisjonen studerer ifølge avisen nå hvordan den kan sette opp et EU-omfattende handelssystem for utslippskvoter i landbruket, og blant alternativene er et krav om at bønder og grunneiere betaler direkte for sine utslipp.

– Det er avgjørende at en CO2-avgift for landbruket forankres i Europa – og ikke bare i Danmark, sier sjefen for samvirket DLG Group, Kristian Hundebøll. Samvirket eies av 25.000 danske bønder, og er en av Europas største landbruksvirksomheter.

På et arrangement i Brussel i forrige uke uttalte Alexandre Paquot, visegeneraldirektør for kommisjonens klimaavdeling, ifølge Financial Times at et handelssystem for utslippskvoter i landbruket representerer en «ny forretningsmulighet og nye muligheter for bønder.»