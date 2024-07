Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

USAs høyesterett har slått fast at tidligere president Donald Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» han utførte som president. Det er en riktig avgjørelse. Alle presidenter, ikke bare den forrige, skal slippe rettsforfølgelse for myndighetshandlinger.

Financial Times

Emmanuel Macrons utlysning av parlamentsvalg i Frankrike fremstår stadig mer som dumdristig. Et flertall av franske velgere har vendt presidenten og hans sentrumsorienterte reformisme ryggen. Størst er Nasjonal Samling, som bygger på en mørk, rasistisk arv i landets politiske historie.

Die Welt

Sønner og døtre av sekulære israelere dør i konflikter som blir fyrt opp av religiøst ortodokse politikere. En slik motsetning kan ingen stat leve med over tid. Nå har landets høyesterett slått fast at ultraortodokse jøder må avtjene verneplikt på lik linje med alle andre. Å si at Israel er et delt land er en underdrivelse.

Dagens Industri

Resultatet i det franske presidentvalget bekrefter at Nasjonal Samlings seier ikke var en parentes som kan unnskyldes med proteststemmer fra noen frustrerte velgere. Det er et illevarslende resultat for alle som bryr seg om Europas ve og vel.