WSJ: – Fungerer som forsikring mot utskifting

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass



The Wall Street Journal



Team Biden ser ut til å ha lagt en plan for å beholde Joe Biden som kandidat ved valget i november. Argumentet er som følger: Behold Joe, ellers får du Kamala Harris. Tenk at Biden har valgt en visepresident som er så upopulær at hun fungerer som en forsikring mot at presidenten blir tvunget ut.

Financial Times

Utsiktene for fremvoksende markeder har virket lovende, men uroen i Kenya viser spenningen som befinner seg under overflaten i mange land. Innbyggere i Nairobi har tatt til gatene for å demonstrere mot skatteøkninger, samt økte priser på både brød og menstruasjonsbind.

Die Welt

Fridemokratene skal egentlig være Tysklands liberale parti, og er kritiske til enhver regulering. Nå vil partiet innskrenke en grunnleggende rettighet, nemlig retten til å streike. Det lyder som en oppskrift på brudd med partiets regjeringspartner, sosialdemokratene.

Dagens Industri

De konservative ventes å gå på et saftig nederlag ved valget i Storbritannia. Der ligger det en klar advarsel til søsterpartiet i Sverige. Miljøpolitikken må få konkurranse fra liberale krefter, ellers taper høyresiden kampen om både miljøet og regjeringsmakten.