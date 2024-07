Kø i hovedstaten er et vanlig skue til og fra jobben, men også til og fra hytta må bilistene belage seg på saktegående trafikk. I en omfattende undersøkelse gjort av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), fremkommer det at dette har store samfunnsmessige kostnader.

Bilister betaler allerede om lag 4,5 milliarder i året til Fjellinjen AS som har ansvaret med å kreve inn bompengene , det betyr at effektivitetstapet er betydelig større enn inntektene staten samler inn. Undersøkelsen dekker en gjennomsnittlig hverdag, forsinkelser i helger ikke er inkludert. Det betyr at effektivitetstapet knyttet til dårlig framkommelighet samlet er mye større enn det som er beregnet.

- Målingene som denne undesøkelsen bygger på, er gjort med utgangspunkt i trafikken på de seks strekningene en helt vanlig onsdag. Det betyr enkelt sagt, at anslagene er svært konservative og at de reelle samfunnskostnadene er langt høyere, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

E18 Asker - Sørenga koster mest

Undersøkelsen viser at trafikantens belastning er over fem ganger større enn ved normal trafikkflyt. Dette har et beregnet nyttetap på nærmere 6,3 millioner kroner hver dag - det vil si den strekningen med størst forsinkelseskostnader. Kostnadene fordeler seg på om lag 3,8 millioner på trafikk i retning Oslo og 2,5 millioner på dårlig fremkommelighet i retning Asker. Fremkommelighetsutfordringene har dermed en årlig prislapp på 1 445 millioner kroner per år (Undersøkelsen regner med 230 virkedager i året).

Strekningen Rv159 (Lillestrøm-Furuset) har den laveste fremkommelighetskostnaden, med 159 millioner kroner per år. Denne strekningen skiller seg fra de andre fem veistrekningene som analysen omfatter, ved at det er større forsinkelser i ettermiddagsrushet i retning Lillestrøm, sett i forhold til morgenrushet mot Oslo.

Ifølge undersøkelsen det er et markert skille mellom delstrekningene øst og vest for Lysaker. Forsinkelsene er i stor grad konsentrert til strekningen gjennom Asker og Bærum, per kilometer vei er forsinkelseskostnadene dobbelt så store i Asker/Bærum som i Oslo.

De aller største forsinkelsene fremkommer i strekningen Sandvika-Blommenholm, her er tids- og forsinkelseskostnader 10-11 ganger så store som når trafikken flyter.