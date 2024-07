WSJ: – Joe Biden høres ut som Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det er en fascinerende strategisk vending fra Joe Biden når han kritiserer eliter i Det demokratiske partiet som oppfordrer ham til å trekke seg. Etter en pinlig debattopptreden på TV høres nå Biden ut som Donald Trump.

Financial Times

Spøkelset fra en ytre høyre-regjering i Frankrike er unngått for denne gang, men på lengre sikt er trusselen reell. Når ingen av de politiske blokkene i landet har flertall i parlamentet, kan den politiske paralysen sette inn. Det vil ramme én av Europas største økonomier.

Die Welt

Det er 100 år siden postkolonial teori ble funnet opp. Deretter er idéretningen blitt plukket opp av stadig nye grupper, særlig ved universitetene. Problemet er at den sjelden hjelper det globale sør, som angivelig er dem som skal hjelpes. I tillegg har teorien logiske motsetninger.

Dagens Industri

Det ble valgskred for venstrealliansen i det franske parlamentsvalget, men det er all grunn til å la jubelen vente. Trolig må Emmanuel Macron nå samarbeide tett med en statsminister fra et annet parti, og dermed blir det vanskeligere å drive gjennom politiske reformer.