WSJ: – Landet ønsker ikke borgerkrig

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Attentatforsøket på Donald Trump er et fryktelig øyeblikk som kunne ha vært enda mye verre. Landet ønsker politisk uenighet og debatt, ikke borgerkrig. Demokrater bør slutte å omtale en ny periode med Trump som demokratiets undergang, og Trump bør ikke påstå at Demokratene prøvde å drepe ham.

Financial Times

Enkelte steder er overturisme i ferd med å bli et reelt problem. Det har fått lokale myndigheter til å slå ned på Airbnb og andre plattformer for korttidsleie. Å skaffe nok boliger til lav pris er ikke enkelt, men forbud er neppe veien å gå.

Die Welt

I sine anbudsdokumenter for skolemat har delstatsmyndighetene i Berlin gått omstendelig til verks. Hele 20 vegetarretter må man ha på menyen for å bli leverandør. Sjansen er stor for at mye av dette havner i matavfallet.

The Economist

Institusjoner som ICC og Interpol er allerede blitt arenaer for politisk rettskrig. Financial Action Task Force (FATF) stopper globetrottende skurker fra å flytte penger rundt i verden. Men dessverre ser vi at også denne institusjonen blir misbrukt i økende grad.