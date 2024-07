FT: – Amerika hjemsøkes av en hevnens ånd

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Giljotinen er rullet frem etter venstresidens seier i det franske valget, i hvert fall i symbolsk forstand. Helt konkret kan formuesskatten bli gjeninnført, selv om franskmennene burde ha lært. Forsøket i 1989 endte med at både kapital, talenter og gründere forlot landet.

Financial Times

I demokratier av den mer beherskede typen ville et drapsforsøk med en rifle av typen AR-15 ha utløst tverrpolitiske krav om innstramninger. Men sjansen er null for at Donald Trumps parti vil gå inn for den typen regler. Tvert imot hjemsøkes Amerika av en hevnens ånd.

Die Welt

Det er vel kjent at venstrepopulisten Sahra Wagenknecht ikke liker NATO eller EU, og at hun liker Vladimir Putin. Én ting har imidlertid fått lite oppmerksomhet: Partiet hennes. Det er det første siden NSDAP som er organisert etter førerprinsippet.

Dagens Industri

Den som vil kartlegge mennesker i uhederlige hensikter kan få ut en mengde opplysninger fra svenske myndigheter, som inntekter, bilhold, eiendomseierskap, kjæledyr og skifteoppgjør. Neste reform for et tryggere Sverige burde inneholde muligheten til å reservere seg mot innføring i det offentlige adresseregisteret.