Sterk vekst for H&M i Norge

H&M Norge omsatte i 2023 for 4,78 milliarder norske kroner, skriver E24. Dette er en økning på 28 prosent fra fjorårets omsetning på 3,44 milliarder kroner.

Selskapets driftsresultat økte i samme periode fra 117,45 millioner til 156,98 millioner, og resultatet etter skatt endte på 120 millioner.

I løpet av fjoråret stengte H&M åtte butikker, og hadde ved utgangen av året 105 butikker i Norge.

– Å drive virksomhet innen mote er i seg selv en risiko. Mote er en ferskvare, og det finnes alltid en risiko for at deler av kolleksjonen ikke faller i smak hos kundene, skriver selskapet i rapporten for den norske delen av konsernet.

