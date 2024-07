Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kamala Harris er en venstreorientert politiker fra California. I mange saker står hun til venstre for Joe Biden. Muligens vil hun modifisere noen av synspunktene de kommende ukene, og det gjør hun klokt i hvis hun vil vinne.

Financial Times

Joe Bidens beslutning om ikke å ta gjenvalg var både riktig og uunngåelig. Etter mangelfulle resultater i flere offentlige sammenhenger kunne ikke Biden lenger vifte bort spørsmål om alderen og evnen til å klare fire nye år som president. Nå kan han derimot tre av med æren i behold, og verden er i en bedre tilstand enn den var forrige uke.

Die Welt

Høyrenasjonalistiske Alternativ for Tyskland er største parti blant medlemmene av generasjon Z. Deretter kommer kristenkonservative CDU. Denne generasjonen har det økonomisk bedre enn noen annen tidligere generasjon. Likevel er de redde for å miste det de har oppnådd.

Dagens Industri

Valgkampen i USA har fått en omstart, og for Republikanerne er det det verste som kunne hende. Donald Trump har hatt et vanvittig momentum, men kanskje nådde han formtoppen for tidlig.