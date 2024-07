Stadig færre søker seg til lærerutdanningene: – Alvorlig krise

– Jeg tror det handler om lønn og at det er master, sier han. Selv har han lærerblod og gleder seg til å jobbe i skolen.

– Begge foreldrene mine er lærere, og jeg får se hvordan hverdagen deres er. Mye fritid og fellesferie er vel det som frister mest, sier han.

Han sier at han selv ikke pleide å øve til prøver på skolen, men håper hans framtidige elever ikke blir som han selv.

– De må høre på ordene mine, ikke se på hva jeg gjør.

Hoel kaller lærertallene krise

Regjeringen la i vår fram nye opptakskrav for høyere utdanning der de foreslo å fjerne de spesielle karakterkravene for lærer- og sykepleierutdanningene, og det ble åpnet for unntak for reglene for lærerutdanninger etter søknad.

– Opptakstallene bekrefter at det var helt nødvendig å ta grep. Vi må få inn flere studenter på sykepleier- og lærerutdanningene våre. Nå blir studieplasser som ville stått tomme, fylt opp av motiverte søkere, og det er jeg utrolig glad for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Samtidig innrømmer han at lærertallene er langt fra bra nok.

– Når det gjelder rekruttering til lærerutdanningen, er dette en åpenbar krise. I stedet for en lærer med utdanning, blir det en uten utdanning som underviser. Det er en veldig dårlig løsning, sier Hoel til VG.

Han peker på at det i år er flere lærerutdanningen som kan gjøre egne, lokale opptak etter hovedopptaket og håper det vil gjøre at totaltallene ser bedre ut til slutt. Oslo Met hadde for eksempel ledige plasser på femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, design, kunst og håndverk.

Randi Marie Beining fikk plass der etter at hun havnet på venteliste på førstevalget sitt. Hun så en annonse om studiet på Oslo Met på Facebook.

– Det var en aha-opplevelse. Det er i pose og sekk, fordi jeg elsker kunst og er glad i barn, sier Beining.

– Det haster å ta grep

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) mener det haster å ta grep for å avhjelpe lærermangelen og sikre at elevene møter kvalifiserte lærere i klasserommet.

Spesielt er hun bekymret for situasjonen i nord, der lærermangelen er størst.

– Dette er ikke noe nytt! Jeg hadde forventet at regjeringen hadde tatt tak i dette for lenge siden. Ministeren må nå straks snu hver eneste stein for å sørge for at plassene blir fylt, sier Fagerås.

(NTB)