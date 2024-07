Enda flere bøtelagt for parkering langs E16 mot Gardermoen

– Det meldes om at det igjen er trafikanter som parkerer langs E16 i 100-sonen mot Gardermoen. Politiet bøtelegger alle bilene på stedet. Det her helt hinsides all fornuft å parkere på en høyhastighetsvei der andre bilister kommer i 100 kilometer i timen, sier operasjonsleder Randi Nymoen-Jahren i Øst politidistrikt i politiloggen.

Gebyret bilistene må ut med, er på 900 kroner.

– Den andre prisen ved et uhell/påkjørsel kan ikke måles i penger – liv kan stå i fare, påpeker hun.

Lysene avslått

Politiet har flere ganger denne helgen rykket ut til rasteplassen på E16 mot Gardermoen for å få folk til å slutte å parkere på motorveien.

Også natt til søndag rykket politiet ut til rasteplassen. Problemet med at folk parkerer på motorveien før de skal hente folk på flyplassen, ser ikke ut til å ta slutt.

– Noen hadde til og med slått av lysene på bilen og sto mørklagt langs veien. Man utsetter ikke bare seg selv, men også andre for fare når man står langs veien på denne måten, skrev operasjonsleder Andreas Paulsen i Øst politidistrikt i politiloggen like etter midnatt.

Et par timer senere sto 14 biler på veiskulderen. Samtlige ble fotografert av patruljen, og førerne kan naturligvis vente seg et gebyr i etterkant.

40 kroner for å parkere

Også fredag ble rasteplassen sperret ettersom mange biler sto parkert langs motorveien fordi rasteplassen var full av ventende biler.

Også operasjonsleder Tom Sandberg er oppgitt. Han sier til NRK at det er fare for at det kan komme andre biler i høy hastighet som kan smelle inn i disse bilene, noe som kan få store konsekvenser.

Parkeringen langs motorveien fortsatte på lørdag. Tidligere har politiet minnet om at korttidsparkeringen på Oslo lufthavn Gardermoen koster 40 kroner per 20. minutt.

– Det er ikke penger å spare når vi må skrive gebyrer på 900 kroner, sier Sandberg.

